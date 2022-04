L’auto si cappotta con due ventenni dentro. I ragazzi fortunatamente sani e salvi

MACERATA CAMPANIA – Qui si può parlare anche di un colpo di fortuna perché, tendenzialmente, quando l’auto si cappotta su un lato come in questo caso, le persone all’interno della vettura riportalo delle ferite.

Fortunatamente, invece, due ragazzi di 22 e 23 anni sono usciti totalmente illesi dal sinistro.

Nella serata di ieri, in via San Lorenzo, a Macerata Campania, due giovani originari di Capodrise sono stati protagonisti di un incidente che ha visto, come detto, il loro mezzo piegarsi su un lato.

A quanto pare non ci sarebbero altre vetture coinvolte, infatti, la prima ipotesi è quella di un sinistro stradale causato dall’asfalto reso viscido dal maltempo.