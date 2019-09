Lavorano col reddito di cittadinanza. Scattano i controlli, beccati due furbetti

MARCIANISE – In zona Asi di Marcianise i carabinieri hanno bloccato un operaio che da 4 mesi percepiva il reddito di cittadinanza nel mentre lavorava in nero, mentre in Valle di Suessola è stato denunciato un artigiano per lo stesso motivo.

Si tratta dell’esito degli ultimi controlli eseguiti dalle forze dell’ordine che stanno indagando proprio nella zona industriale di Marcianise. Sotto la lente di ingrandimento ci sono infatti opicifi, laboratori, attività commerciali che spesso “ospitano” fruitori del reddito di cittadinanza che continuano a lavorare in nero.

Le ispezioni sono dunque destinate ad ampliarsi.