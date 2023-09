Blitz dell’Ispettorato del Lavoro

CASERTA – Blitz dell’Ispettorato del Lavoro, ieri sera, in un ristorante a Casertavecchia: trovati lavoratori in nero. Altri dipendenti invece risultavano assunti con un contratto in cui erano indicate meno ore rispetto a quelle effettive. Elevate sanzioni al titolare e sospesa l’attività. .