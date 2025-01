LE DATE. Lavori alla rete elettrica, chiuse due scuole

Il primo cittadino ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche e amministrative di due plessi facenti parte dell’Istituto …

PARETE – Ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche e amministrative nei plessi scolastici di Via Brodolini e Via Forno, facenti parte dell’Istituto Comprensivo “Basile-Don Milani”.

La decisione del primo cittadino, Vito Luigi Pellegrino, si è resa necessaria nei giorni 27 gennaio 2025: sospensione delle attività presso il plesso di Via Brodolini dalle ore 9.00 alle ore 16.00; e nella giornata di mercoledì, 29 gennaio, presso il plesso di Via Forno dalle ore 9.00 alle ore 16.30 a causa dell’interruzione programmata del servizio di energia elettrica comunicata da E-distribuzione per consentire interventi tecnici nella zona.