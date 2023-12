Lavori illegali PNNR in via Greco a CAPODRISE, sospese tutte le autorizzazioni. Sul cantiere la Co.Ge.Pa. di Marcianise

Blitz della Polizia di Stato

CAPODRISE – È sicuramente interessante l’attività che la Polizia di Stato della Questura di Caserta sta realizzando, negli ultimi mesi, su alcuni cantieri di opere importanti, collegate a committenti di rilievo, ma che non per questo risultano scevre da problemi e da significative irregolarità.

Nell’estate scorsa scrivemmo di un cantiere sequestrato ad un’impresa di Casapesenna che operava sotto l’egida del Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Stavolta, invece, a finire nel mirino dei poliziotti è stata l’impresa C.S.T. Srl con sede a Cardito, che sta operando in subappalto per la rete di fibra ottica nel Comune di Capodrise, in forza di una delega della società Open Fiber Spa, aggiudicataria di un appalto PNNR di cui non conosciamo l’estensione, in termini di quantità di lavori da effettuare e in termini di collocazione territoriale. Esecutrice dei lavori è la Co.Ge.Pa. Spa con sede a Marcianise.

Durante i controlli, la Polizia ha incrociato bob-cat, scavatori e camion di movimento, in pratica un cantiere non segnalato.

Molti mezzi in una strada, via Greco, molto trafficata e a doppio senso di circolazione, con rischio per l’incolumità degli automobilisti e degli stessi operai.

Alla fine dei rilievi realizzati sul cantiere. Tutte le autorizzazioni all’effettuazione dei lavori sono state sospese.