LE DIMISSIONI DEL SINDACO PETRELLA. Lite in maggioranza per i posti di lavoro dei concorsi. In uno ha partecipato anche il figlio di Giancotti

A indurre il primo cittadino al suo gesto, per il momento solamente tattico, l’assenza dall’ultimo consiglio di Carlo Natale e di Veronica Sara Sperlongano

CASTEL VOLTURNO – Alla seduta del consiglio comunale dalla quale il sindaco Luigi Petrella ha tratto le ragioni che lo hanno portato alle sue dimissioni per il momento solo tattiche, erano assenti i consiglieri comunali Veronica Sara Sperlongano e Carlo Natale. Quando si parla della Sperlongano, sarebbe meglio far riferimento, allo scopo di comprendere certe dinamiche, a suo marito, cioè all’avvocato Sementini, personaggio abbastanza conosciuto tra Castel Volturno e dintorni. Mano mano affineremo la conoscenza delle circostanze che hanno portato alle dimissioni. Per il momento, possiamo dire che le tensioni si sono sviluppate sui concorsi che di qui a poco avrebbero dovuto portare all’assunzione di una categoria C, con un ruolo amministrativo e di una categoria D1 per il settore che avrebbe assunto la funzione di responsabile dell’area finanze e bilanci.

A quanto pare, al concorso per l’assunzione dell’impiegato amministrativo, preselezione già effettuata a Caserta, avrebbe partecipato anche il figlio del “solito” Domenico Giancotti. Sicuramente c’è stato uno scontro all’interno della maggioranza come se un concorso o più concorsi fossero un affare politico e non meritocratico. Ovviamente la nostra è una battuta perchè qui, in provincia di Caserta, figuriamoci poi a Castel Volturno, non abbiamo alcun dubbio che degli esiti concorsuali si parli prima che le prove, i colloqui vengano effettuati. D’altronde basta guardare com’è stato costruito il bando per il concorso interno per il comando dei vigili urbani con il requisito dei 10 anni di servizio.

Va bè, se ci scrivevano pure il colore dei capelli, così come ce l’ha l’attuale facente funzioni, categoria C, De Simone, facevano prima. Ok, abbiamo capito: nostro malgrado saremo di nuovo costretti ad occuparci nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi del comune di Castel Volturno.