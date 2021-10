LE ELEZIONI DI CARINOLA Boom di preferenze per Rosa Di Maio che ringrazia e promette: “Sarò vigile sull’operato dell’amministrazione”

Candidata nella lista del candidato sindaco De Crescenzo, la Di Maio ringrazia i suoi 875 elettori

CARINOLA Boom di voti a Carinola per la candidata al consiglio comunale Rosa Di Maio: ben 875 preferenze in un comune piccolo come Carinola sono davvero strabilianti. Di qui il suo ringraziamento. “Ringrazio le innumerevoli persone che mi hanno votato. Ho avuto l’onore di avere 875 preferenze che in un piccolo Comune come il nostro, sono un attestato di stima mai visto nel passato. Grazie ad ognuno di voi. A tutti quelli che mi hanno votato e sostenuto e anche a tutti quelli che avrebbero voluto farlo. Un risultato, frutto di amici sostenitori che hanno creato gruppo intorno alla mia persona e che ringrazierò sempre. Tale vittoria non solo mi rende felice e mi inorgoglisce, ma mi impone ancora di più disponibilità e rispetto verso i miei concittadini. A voi devo un’attività in consiglio, a tutela della nostra amata terra. Sarò vigile e rispettosa del mio compito. Controllerò l’operato dell’amministrazione e proporrò tutte le iniziative utili al miglioramento della vivibilità a Carinola. Andrò avanti nella mia attività politica con senso del dovere, indipendenza e tenacia. Lo devo a voi, lo devo a me stessa e alla mia famiglia che mi è stata vicina in questa campagna elettorale. Lo devo a chi – conclude la Di Maio – nonostante le nostre difficoltà personali, mi è stato vicino e mi ha supportato. Grazie a tutti voi. Viva Carinola, città d’arte, cultura e colture”.