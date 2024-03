LE FOTO. Allarme in città: specchietti rotti e pneumatici squarciati alle auto in sosta

Si susseguono i raid vandalici

MADDALONI. Saranno stati dei vandali, o degli ubriachi, o entrambe le cose, fatto sta che numerose automobili sono state danneggiate nelle ultime notti a Maddaloni. Tante le immagini postate sui social dai poveri proprietari. E’ accaduto in via Marconi, ad esempio, con più di un’auto a cui sono stati danneggiati gli specchietti. Ma episodi analoghi sembrano essersi verificati anche in via Roma dove, addirittura sono stati squarciati gli pneumatici di alcune vetture in sosta. Insomma oramai è allarme tra la popolazione, che si stente sempre meno sicura ed in balia di orde di malviventi e baby gang.