LE FOTO AVERSA. Auto lasciate senza ruote per strada

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Raid contro auto in sosta, depredate in poche ore due vetture, l’ira dei cittadini. Le auto lasciate senza pneumatici e cerchioni sono sempre di più. Dalla scorsa estate hanno ricominciato. In pochi si ricordavano scene del genere. Eppure, succede ancora, molti gommisti infatti affermano che non capitavano interventi di questo tipo da un quarto di secolo.

In via De Chirico nei pressi della Farmacia ad Aversa, foto di questa zona residenziale, gli ennesimi gravi episodi avvenuto durante la notte. Ci sono automobilisti che si arrangiano con le quattro gomme di fortuna fino all’officina. Altri meno attrezzati devono chiedere il “pronto intervento” sul luogo del delitto. Inoltre non è sempre facile trovare i cerchioni, bisogna farli arrivare e l’attesa può essere anche di diversi giorni. La vittima, stamattina nei pressi del grattacielo, si è vista provare la propria auto, che vediamo in foto, delle gomme su entrambi i lati e i mattoni posti sotto al posto delle ruote, per mantenere la vettura in equilibrio, per evitare ulteriori danni alle vettura.

Questo il suo sfogo: “Che degrado. Anche se ormai non è assolutamente una novità!”

Un fenomeno questo in ascesa soprattutto negli ultimi periodi che le strade aversane e non solo sono dei veri colabrodo, piene di buche e voragini che causano la rottura delle ruote. I balordi prendono di mira soprattutto i cerchi in lega, sportivi o speciali che costano di più, ma non disdegnano anche le ruote più commerciali e di minor pregio. Un treno di ruote infatti può andare dai 700 ai 1500 euro. Le smerciano tra privati, o in qualche officina che non guarda tanto per il sottile. È comunque probabile che ad agire non sia una sola banda, ma più gruppi specializzati nei “pit-stop” volanti, e che in giro qualche ladro di ruote sia ancora in azione.