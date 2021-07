LE FOTO AVERSA. Gli effetti collaterali del vaccino al Moscati: dopo averlo fatto, un cittadino ha trovato il suv sfasciato

AVERSA – Brutta avventura per un cittadino ad Aversa. Si è recato infatti in auto all’ospedale Moscati per sottoporsi alla seconda dose del vaccino anti covid e, al rientro, ha trovato il Suv completamente sfasciato. Le immagini descrivono meglio di qualsiasi altro commento, il danno subito dall’automobilista.

Insomma, sottoporsi al vaccino nella città normanna è pericoloso, ma non tanto per gli effetti collaterali tipici delle iniezioni anti covid (febbre, dolore al braccio eccetera), quanto per l’effetto collaterale tipicamente aversano: trovarsi l’auto completamente sfasciata.