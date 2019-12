LE FOTO AVERSA. Ore 5, crolla la vecchia scuola Cimarosa

AVERSA – Un boato alle 5 di questa mattina e poi una nuvola di polvere che ha invaso il centro storico di Aversa. Così, i residenti di piazza Marconi, sono stati svegliati all’alba. A crollare la vecchia scuola dei monaci di San Girolamo, Cimarosa.

La struttura, da tempo fatiscente, per la sua pericolosità avrebbe già dovuto essere abbattuta, ma finora nessun provvedimento era stato adottato. Per fortuna il crollo è avvenuto di notte e dunque, complice proprio l’orario, nessuno in quel momento transitava in zona.

Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco di Aversa e i nuclei speciali di ricerche.