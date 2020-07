LE FOTO BAIA DOMIZIA. Altra giornata da dimenticare: incidenti e ingorghi. Un anno per il Ponte Morandi, mentre il ponticello di Magliocca…

BAIA DOMIZIA – Noi sappiamo bene che stiamo qui a combattere sempre per le stesse cose. Dipendesse da noi, quei 10 metri “fetenti” del ponticello che, dal lato di Sessa Aurunca, cioè quello nord, immette verso Baia Domizia, sarebbe stato riattivato da mesi e mesi.

Ma siccome non dipende da noi, Casertace più che scrivere non può.

Già un paio di settimane fa ci siamo rivolti al presidente della Provincia Giorgia Magliocca. Lo facciamo ancora oggi, a conclusione di un fine settimana da incubo, in cui gli incidenti stradali, tra cui quello molto grave capitato ieri mattina, di cui abbiamo dato ampio resoconto, hanno peggiorato (vedi foto) la circolazione stradale, creando pesantissimi ingorghi dal lato sud, l’unico praticabile, quello di Cellole.

Che poi il comandante della Polizia Municipale Casale, con cui ci scontrammo tempo fa, se ci mettesse un po’ di personale, trascorrendo meno tempo su Facebook, male non farebbe.

Ora siamo in campagna elettorale: quel ponte è chiuso da un anno.

Magliocca denuncia problemi procedurali, come se un presidente della Provincia o un sindaco o altre figure del genere, stessero lì dove stanno a posizionare i soldatini di piombo in attesa dello stipendio mensile.

Dicevamo della campagna elettorale. Se Magliocca non lo vuol far per sé, lo faccia almeno per Massimo Grimaldi, candidato di punta di Forza Italia, nella cui segreteria regionale Magliocca ha lavorato o lavora.

Grimaldi è di Carinola.

Pesca nello stesso bacino elettorale dove insistono Cellole e Sessa Aurunca. Ma a pensarci bene, chissà se è stata una buona idea quella di chiedere al presidente Magliocca di rendere agibile e percorribile quel ponticello per fare un favore a Grimaldi.