LE FOTO. Cacciatore cade in acqua per salvare il suo cane e non risale: il salvataggio in extremis dei carabinieri e dei vigili del fuoco 15 Ottobre 2022 - 18:32

E’ accaduto questo pomeriggio CAIAZZO/PIANA DI MONTE VERNA – Tragedia sfiorata nelle acque del Volturno tra Piana di Monte Verna e Caiazzo. Un cacciatore si è buttato nelle acque del fiume, nei pressi del campo di volo, per salvare il suo cane, caduto accidentalmente, non riuscendo a risalire e rischiando di annegare. Le difficoltà dell’uomo sono apparse da subito preoccupanti. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Ruviano, allertati dai residenti della zona, i quali hanno tratto in salvo l’uomo con l’ausilio di una corda e con la collaborazione degli uomini della protezione civile hanno poi allertato i vigili del fuoco che con la squadra 1A dal Comando Provinciale di Caserta con l’ausilio degli operatori fluviali, del nucleo S.A.F. e dei soccorritori acquatici sono riusciti a riportare l’uomo a riva scongiurando il peggio. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.