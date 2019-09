LE FOTO. CAOS MALTEMPO. Tremendo temporale si abbatte nella notte. Diverse città senza energia elettrica

MONDRAGONE / LITORALE DOMIZIO (Maria Assunta Cavallo) – È stato davvero impressionante il temporale che questa notte si è abbattuto su tutto il Litorale Domizio. Una pioggia incessante accompagnata da forti tuoni e lampi hanno squarciato il cielo tenendo svegli numerosi cittadini che hanno temuto il peggio. Questa mattina in alcune zone di Castel Volturno e Cancello Arnone manca l’energia elettrica e la stessa situazione si registra a Mondragone dove tra l’altro risultano allagate diverse strade in zona lido ed un tratto della Domiziana, ma la conta dei danni in alcune località è ancora in corso.