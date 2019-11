LE FOTO CASAL DI PRINCIPE. Ladra da quattro soldi, ruba piantina fuori al negozio. Il titolare: “Se la chiedevi, te la regalavo”

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis) – Ladruncola in azione viene immortalata dalle telecamere. Il fatto è accaduto l’altro giorno quando una ladra un po’ maldestra è entra in azione all’esterno di una nota attività commerciale “COPPOLA SACS E PARFUMS” sita in Corso Umberto I, portando via con se la piccola pianta ornamentale posta all’ingresso dell’esercizio. La cosa ha suscitato grande indignazione nei cittadini per l’entità del furto, trattandosi infatti di una semplice pianta dal valore davvero irrisorio. Il titolare, il signore Mario, si è anche offerto, in modo ironico, di regalargliela se solo glie l’avesse chiesta. Non sappiamo se a commettere tale reato è una donna con problemi mentali, o se lo abbia fatto semplicemente per provare il brivido dell’illecito, perché ovviamente non si po’ pensare che lo abbia fatto per una reale necessità.