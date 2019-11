LE FOTO. CASERTA cade a pezzi. Pericolo a 10 metri dal Comune, crollano gli alberi di PIAZZA VANVITELLI

CASERTA (g.g.) – Non per alzare polveroni o fare polemica a tutti i costi. Ma questa è piazza Vanvitelli, si tratta degli alberi di quella che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città capoluogo, il biglietto da visita, il cuore del centro urbano che ospita i palazzi più importanti delle istituzioni: Comune, Questura e Prefettura. E invece, in una giornata meteorologicamente normale, le piante della villa comunale cadono letteralmente a pezzi. Tra le altre cose, come si può vedere dalla foto, in maniera pericolosa, sul marciapiede che costeggia il tratto che da via Alois, immette a corso Giannone. Che dire: niente. E’ più che chiaro, anche dal modo con cui il sindaco si esprime e come ha commentato la vicenda dei commercianti, le loro manifestazioni sulla Ztl, siamo di fronte ad una persona che è completamente disinteressata delle dinamiche relative al bene collettivo. Ormai ha perso anche i freni inibitori, e quindi onestamente, certi interventi che fa, ci presentano un Carlo Marino diverso da quello che eravamo abituati a conoscere storicamente. Uno che parla a ruota libera senza argomentare, senza spiegare i concetti, con molta approssimazione. Quando si dice che una città cade a pezzi, noi riteniamo che, nel momento in cui si mostrano fotografie che danno testimonianza di fatti come questi avvenuti, ripetiamo, in quello che dovrebbe essere il luogo centrale più importante della città, non è certo un abuso di retorica o non è certo un esercizio di demagogia.