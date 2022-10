LE FOTO CASERTA. Controllati autofficina e deposito. Scattano sequestri e denunce

CASERTA – Non solo l’operazione di Piazza Vanvitelli, dove è stato scovato un “furbetto” del pass invalidi (CLIKKA E LEGGI). La polizia municipale ha espletato infatti, altre operazioni nell’ambito delle attività, per il contrasto del fenomeno dei roghi nella Regione Campania c.d. Terra dei Fuochi, sotto l’egida dell’Incaricato Vice Prefetto dott. Filippo Romano.



In particolare sono state effettuate due operazioni di cui una di II livello, con personale dell’Esercito Italiano ed una di III livello interforze.

Nell’operazione di II livello è stata controllata un’autofficina ed è stata sottoposta a sequestro porzione di terreno, di circa 60 mq., per illecito smaltimento dei rifiuti autoprodotti in quanto erano stati rinvenuti sul suolo numerosi pezzi di ricambio e oli esausti non correttamente differenziati e depositati alla rinfusa. Veniva deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino casertano di anni 52.

Nell’operazione

di III livello è stata controllato un deposito ed è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 600 mq., per illecito smaltimento dei rifiuti in quanto erano stati rinvenuti sul suolo materiale edile, una macchina operatriceabbandonata, materiale ligneo frammisto a cartongesso non correttamente differenziati e depositati alla rinfusa. Veniva deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino casertano di anni 60.