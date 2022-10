CASERTA – La scorsa settimana in piazza Vanvitelli i vigili urbani hanno accertato la presenza di una fiat Panda che sostava in divieto di sosta e fermata, esponendo la fotocopia a colori plastificata del permesso invalidi rilasciato dal comando della municipale nel 2019. Il trasgressore, un casertano 50enne, aveva utilizzato il pass rilasciato al padre, deceduto da qualche mese. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falsità materiale commessa da un privato.