LE FOTO. CASERTA. Ennesimo incendio di rifiuti in pieno centro. Il coronavirus ferma la città ma non la stupidità

CASERTA – L’ultimo rogo è stato registrato ieri notte, ma stiamo parlando dell’ennesimo caso di cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme al centro di Caserta. Anche questa volta sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme divampate in pieno centro città, in via G.M. Bosco.

I residenti della zona, come buona parte di casertani, stanno seguendo alla lettera i dettami del decreto di marzo, che ha tanto scattare il lockdown in tutta l’Italia. E vedere che c’è qualcuno che, invece, passa le tue serate a dare alle fiamme cassonetti dei rifiuti provoca ancor più fastidio di quanto una stupida azione del genere possa provocare in momenti di normalità.

Maggiori controlli. È questo quello che auspicano i casertani che vivono su G.M. Bosco, ma non solo, per far sì che si possa mettere la parola fine a questa insensata attività demenzial-ludica-vandalica.

LE FOTO DI IERI SERA E DI UN ROGO DI ALCUNI GIORNI FA

