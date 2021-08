CASERTA – Tanta paura ma fortunatamente conseguenze minime per i protagonisti dell’incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, domenica, su via Medaglie d’oro, non molto lontano dallo stadio Pinto.

Due vetture sono rimaste coinvolte nella collisione stradale, probabilmente dovuta a qualche disattenzione. Sul posto è intervenuta la polizia per aiutare le persone all’interno dei veicoli e mettere in sicurezza il tratto che, inevitabilmente, ha subito dei rallentamenti.