LE FOTO CASERTA. Riparte il progetto Piedibus. L’assessore Corvino: “Così l’educazione ambientale comincia dalla scuola”

Si è tenuta ieri, presso l’ex Caserma Sacchi a Caserta, la presentazione del progetto “Piedibus” che anche quest’anno sarà attivo in città.

Il Piedibus, attivato nel 2009, costituisce uno strumento di cittadinanza e partecipazione, partendo dai più piccoli. Un vero e proprio autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e “controllori”.

“Una iniziativa interessante – dichiara l’Assessore alla Pubblica Istruzione, alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Maddalena Corvino – con obiettivi davvero nobili. Un modo sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola in ottima compagnia. Il Piedibus contribuisce fortemente alla riduzione dell’inquinamento e del traffico in città”.

“Coinvolte in prima linea sono le scuole casertane – aggiunge l’Assessore Corvino – perchè siamo fermamente convinti che l’educazione ambientale debba partire dalla cultura e quindi dalla scuola, fin dalle più piccole generazioni”.

“Come Amministrazione comunale – conclude – faremo sempre tutto quello che è nelle nostre possibilità e responsabilità, per contribuire fattivamente al buon funzionamento del progetto Piedibus”.