LE FOTO. CASERTA. Schianto sulle Variante tra due auto nella notte

CASERTA (s.m.) – Una notte di paura sulla strada statale 700 della Reggia di Caserta (c.d. variante) per un brutto incidente che ha visto coinvolte due autovetture: una Range Rover e una Ford Fiesta, nella tarda serata tra giovedì e venerdì. Dalle prime testimonianze rinvenute sul posto, pare che la Ford Fiesta bianca che procedeva da Santa Maria Capua Vetere in direzione Caserta abbia effettuato un sorpassato in prossimità dello svincolo di Casagiove impattando con il suv che sopraggiungeva sull’altra corsia nel senso opposto di marcia.

Dopo qualche minuto è arrivata sul posto l’ambulanza che ha prestato soccorso immediato, senza però (a quanto pare) rilevare gravi danni per i guidatori o passeggeri. Alcuni minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno regolato il traffico creatosi per i detriti e rottami rivolti sull’asfalto, e che presumibilmente faranno chiarezza sulla situazione per risalire alla effettiva dinamica dell’incidente. Non c’è niente da fare.

La variante rimane ancora una volta tragico testimone di incidenti che a volte si trasformano in veri e propri drammi. Si spera che si intervenga al più presto per rendere maggiormente illuminato un tratto stradale che di notte vede ridurre la visibilità a poco o nulla e soprattutto si faccia più attenzione alla velocità di percorrenze delle auto, che rimane la principale causa di incidenti.