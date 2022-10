LE FOTO. CASERTA. Via Feudo San Martino bombardata: riqualificata solo due mesi fa, oggi è un campo minato

Strada di collegamento tra il rione Acquaviva ed il centro città, oggi la strada è impraticabile

CASERTA Via Feudo San Martino: chi la conosce, la evita. Chi, invece, non ha la fortuna di conoscerla, potrà farlo guardando le immagini che pubblichiamo. Un campo di battaglia. Una strada bombardata non si sa da cosa ma, qualsiasi cosa sia stato, è oggi ridotta ad un campo minato. Eppure, proprio via Feudo San Martino è stata riqualificata non più di tre mesi fa, per permettere un collegamento veloce tra il rione Acquaviva ed il centro di Caserta. A pochi passi dal Cetac, a pochi metri da via Roma eppure oggi impercorribile per le voragini e le buche che si sono create nell’asfalto.

Paradossale

pensare che il Comune di Caserta, aprendola, abbia voluto rendere più scorrevole la circolazione stradale. Gli incauti automobilisti che, a loro rischio, decidono di percorrerla, rischiano di finire con la propria auto in uno dei tanti crateri che le costellano. Una vera vergogna, a pochi metri dalla chiesa evangelica, da parchi e condomini. Ma, oramai, i termini si sprecano. Ogni giorno siamo costretti a raccontare di strade invase da buche, di asfalto sgretolato o di basolato divelto. Accade in via Feudo San Marino, accade nelle periferie come al centro. Ovunque. Non c’è una sola strada percorribile in tutto il capoluogo. Ma questa denuncia, quotidiana, resta inascoltata. Il sindacofa orecchie da mercante, gli assessori competenti snocciolano interventi e cantieri aperti che non si sa dove siano né a cosa servano, visti i risultati. Eppure i casertani pagano le tasse, versano tributi, fanno tutto ciò che è chiesto ai cittadini-contribuenti. Iniziassero a farlo anche nostri amministratori comunali.