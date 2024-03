LE FOTO. Castel Volturno alle elezioni. Cesare Diana: “Ho subito un attentato alla mia auto”.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato da lui inviato.

CASTEL VOLTURNO. Quello che pubblichiamo di seguito è il comunicato stampa inviatoci da Cesare Diana, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Castel Volturno. Naturalmente, anche le foto sono state inviate da lui e questa è la sua versione dei fatti, che noi ci limitiamo a riportare. “Ieri sera in rientro da Aversa l’auto sbandava a sinistra violentemente grazie all’esperienza ultra trentennale e agli ottimi riflessi è stato scongiurato il peggio. Fermatosi, il professionista notava un taglio orizzontale alla ruota. Raggiunto un noto ristorante dove ha cenato, ha sostituito il pneumatico. Oggi ha relazionato agli agenti del Commissariato di PS di Pinetamare. “Tutto bene , poteva andare peggio, nulla mi può fermare per la prossima competizione, lettere anonime, danni all’auto, attentati vari non possono che spronarmi nel perseguire nel progetto politico per una Castel Volturno…migliore”.