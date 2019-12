LE FOTO. Chiusa la strada, abitanti in difficoltà. E il livello del Volturno preoccupa

CAPUA – Un’ondata di maltempo nella notte ha colpito tutta la provincia di Caserta. Tra le zone sotto l’assedio della pioggia c’è il versante capuano, con il Ponte Vecchio che rischia l’esondazione del Volturno. Altri problemi anche a Pietravairano, rimasta senza il collegamento della Quattroventi, chiusa dalla provincia.

Queste le parole del vicesindaco Aldo Zarone: “Siamo al lavoro (dipendenti comunali, protezione civile, croce rossa, carabinieri, vigili urbani, amministratori, ditte locali, volontari cittadini, prefettura, vigili del fuoco) per aiutare la popolazione in difficoltà. Gli eventi atmosferici ci stanno mettendo in ginocchio, stiamo usando tutte le forza disponibili per limitare i disagi. E’ stato attivato il C.O.C (centro operativo comunale) presso la casa comunale. Rimarrà attivo 24h su 24h (anche stanotte) fino a cessata emergenza“.

Nella città si lavora ad oltranza per aiutare i cittadini in difficoltà.