LE FOTO. Cimitero di MONDRAGONE. Incuria e sporcizia la fanno da padrone

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A pochi giorni dalla giornata in cui vengono commemorati i nostri cari defunti, tanto per cambiare, il cimitero comunale si presenta in condizioni vergognose. Vialetti sporchi, pezzi di lapide abbandonati tra le tombe, bidoni strapieni e circondati dalla spazzatura. Oramai non si ha più memoria di quel decoro che spetterebbe ad un luogo sacro dove gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria, sono assenti da secoli.

Non possiamo di certo parlare di quel rispetto che si deve ad un posto così Santo, dove ci si reca per rendere omaggio ai defunti. Una situazione che abbiamo denunciato più volte, tra l’inerzia di chi ha una sua responsabilità su una situazione che si perpetua da tempo. L’appello dei cittadini, affinché vi sia un intervento immediato e non temporaneo di pulizia ordinaria, necessaria per dare dignità alle anime che riposano in pace, lo giriamo al Vice Sindaco Franco Lavanga, che portandosi una mano sul cuore, accoglierà sicuramente il messaggio di una intera comunità che pretende il giusto interessamento verso il Camposanto.