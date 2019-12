LE FOTO DELLA PIENA DEL VOLTURNO LIVE. Paura e attesa in questi minuti. Ecco dove può rompere gli argini

CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Stato di allerta per l’arrivo di una nuova piena del fiume Volturno. In zona dx Volturno e Bagnara sono state predisposte tutte le attività per limitare i disagi creati dagli ultimi eventi atmosferici.

poiSono impegnati sul posto varie squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile, inoltre sono state installate tre idrovore di grossa portata a supporto degli impianti di sollevamento e sono state ripristinate ove possibile, le barriere frangi onde.

Sono giornate davvero difficili per i cittadini di Castel Volturno a causa dei danni provocati dal maltempo e dalla esondazione del fiume Volturno. Numerosi gli interventi nelle ultime ore dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, per liberare chi è rimasto intrappolato nella propria abitazione o nella propria autovettura invasa dall’acqua. Per qualsiasi necessità e soccorso la Protezione Civile invita a contattare i seguenti numeri di cellulare: ‭3882560488‬ e 3482520104.