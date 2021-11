LE FOTO. Discarica in centro a TEANO. “Nessuna rimozione, nonostante le segnalazioni”

TEANO (Pietro De Biasio) Questo che si vede in foto, è ciò che si verifica ogni giorno nel centro storico di Teano e precisamente a ridosso della centralissima Piazza 23 Settembre 1943 in via Porta Roma. I residenti della zona, purtroppo, devono convivere con il degrado sempre in aumento della suddetta piazza, dove c’è di fatto una discarica permanente non autorizzata. La settimana scorsa c’è stato anche lo scarico di materiale edile frutto della ristrutturazione di una abitazione.

Questi rifiuti che si vedono (ed altri che se ne aggiungeranno) rimarranno fino a martedì (se tutto va bene). “La situazione è indecorosa, sottolinea un signore che abita lì vicino, da troppo tempo siamo costretti a convivere con sporcizia e degrado. Le nostre segnalazioni proteste si sono moltiplicate, ma non sono seguite azioni concrete. Purtroppo ci sono troppi cittadini maleducati e incivili che rendono questo luogo invivibile”. Ora, l’appello dei residenti della zona giunge a CasertaCE, e non potevamo far altro che diffondere questa notizia affinché si prendano provvedimenti. L’abbandono dei rifiuti crea un’innumerevole quantità di danni all’ambiente, oltre ad essere una forma di inciviltà e disprezzo nei confronti dei cittadini. Intanto i residenti ringraziano e…. meditano.