LE FOTO E IL VIDEO S.MARIA C.V. Partono le Universiadi, guardate lo schifo che potrebbero trovare davanti alla piscina le Nazionali che verranno ad allenarsi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Queste sono fotografie scattate, insieme al video girato, non più tardi di 48 ore fa e testimoniano le condizioni in cui versa l’area antistante alla piscina comunale che, com’è noto, è uno degli impianti scelti per i training di allenamento delle squadre nazionali delle prossime Universiadi.

Foto che ci commentono da se e che dimostrano le modalità molto molto lascive attraverso cui la città di Santa Maria Capua Vetere viene governata, a partire da quelli che dovrebbero essere i servizi di ordinaria amministrazione e che invece tanto ordinari non sono.