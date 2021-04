LE FOTO. E’ podio per il biker sidicino Mirko Zanni alla XCO Tenuta Pedale

TEANO – (Pietro De Biasio) Ancora un risultato straordinario per Mirko Zanni dell’ASD Il Triciclo Sidicino di Teano. Un risultato che sta facendo letteralmente tremare i polsi alla concorrenza. E così anche il terzo posto, il gradino più basso del podio, ottenuto alla XCO Tenuta Pedale di Corato, disputatasi domenica scorsa in Puglia, seconda edizione del Memorial Cataldo Livieri gara Cross Country, mette in luce il grande stato di forma del biker sidicino che ormai non stupisce più gli addetti ai lavori. Ancora una volta, Mirco Zanni ha spinto molto sui pedali con una pedalata sicura e dinamica e ha dimostrato di potersi misurare con qualsiasi avversario. Il biker sidicino infatti è riuscito a disputare una gara con la dovuta determinazione e con un tempo di 1:08:56,857 si conferma il terzo posto assoluto nella classifica generale. “Sono davvero contento di questo 3° posto assoluto. È stata una tappa davvero veloce, ho provato ad attaccare in salita, ma è stato molto difficile fare la differenza oggi. Non sono ancora al 100%, ma sono fiducioso e non vedo l’ora che arrivi la prossima gara. Ringrazio come sempre la mia squadra che mi ha accolto in modo fantastico e sono entusiasta dei consigli e del sostegno che ricevo da tutto il team”. Ha raccontato Mirco Zanni.