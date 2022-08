LE FOTO. Ennesimo colpo della banda dell’Audi nera: svaligiate le case dei casertani in vacanza

Alcuni validi cittadini hanno controllato la targa che si vede dalle immagini delle telecamere poste in zona e risulterebbe clonata poiché corrisponderebbe ad una Opel Zafira e non ad un’Audi.

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Paese preso di mira dai ladri di appartamenti. Ennesimo colpo messo a segno in via Piave e pare che a colpire sia stata la solita banda dell’Audi rsq3 di colore nero, quella nelle foto che pubblichiamo. Alcuni validi cittadini hanno controllato la targa che si vede dalle immagini delle telecamere poste in zona e risulterebbe clonata poiché corrisponderebbe ad una Opel Zafira e non ad un’Audi. Informate anche le forze dell’ordine mentre i cittadini sono esasperati dai continui furti in abitazione, specie in questo periodo di vacanza.