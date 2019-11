LE FOTO ESCLUSIVE. Ecco il luogo del gravissimo incidente della 16enne studentessa del Diaz. Le buche ci sono, ma…

CASERTA – Come avevamo promesso, siamo andati a renderci conto di persona sul luogo del gravissimo incidente che ha coinvolto ieri pomeriggio verso le 17, Federica M. studentessa del 4° liceo scientifico Armando Diaz di Caserta, ora gravissima e in prognosi riservata nel reparto Rianimazione dell’ospedale civile di Caserta.

Intanto, queste foto mostrano il luogo in cui l’incidente si è verificato. Di buche ce ne sono tante, ma non appaiono profondissime. Discorso questo particolarmente complicato perchè l’incidenza di una buca in un sinistro stradale è sempre direttamente proporzionale alla velocità con la quale un veicolo, in questo caso uno scooter, l’ha impattata.

Insomma, queste fotografie non dimostrano nulla di certo, ma solamente che nell’area in cui si è consumato il dramma, ci sono delle buche come del resto ci sono in tutta quanta la città di Caserta, in verità, anche più grandi e peggiori di queste. Come vedete stiamo seguendo passo passo la vicenda perchè il nostro obiettivo è capire se l’incidente sia stato causato da una fatalità, da un errore della ragazza che guidava lo scooter o se invece, e il fatto avrebbe una grande importanza, anche al di la dell’episodio in sè e per sè, a contribuire al sinistro sia stato il dissesto del manto stradale della città capoluogo ormai arrivata ad un punto di non sopportazione e che non determina una sollevazione popolare solamente perchè i cittadini di Caserta, che peraltro li esprimono oppure si astengono dal voto colpevolmente, non sono migliori di chi li amministra.