LE FOTO. Fiamme sulla montagna, a rischio abitazioni e agriturismo

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

VALLE DI MADDALONI. E’ l’ennesimo rogo quello che dobbiamo registrare e segnalarvi. Le fiamme stanno distruggendo la vegetazione della montagna, in via Cossa, poco dopo l’agriturismo Miravalle. Sul posto i vigili del fuoco che lavorano alacremente per evitare che il rogo si propaghi, arrivando alle abitazioni ed all’agriturismo stesso, l’elicottero della Regione Campania, più che mai necessario, in questo caso, perché solo dall’alto è possibile domare le alte fiamme che si levano in questo momento. A terra, tre squadre a difesa dei casolari nei pressi della montagna, composte da una squadra di Caserta e due squadre della smartland la Sma Campania, ovvero le squadre boschive della Regione. Le operazioni sono ancora in corso.