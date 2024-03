LE FOTO. FUGA DI GAS. Prima il boato e poi il crollo, tre feriti. Vigili del fuoco al lavoro

L’incidente si è verificato all’interno di una masseria adiacente ad una azienda bufalina

SESSA AURUNCA – Da questa mattina, verso le ore 07:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta sulla SP212 Cellole-Sessa Aurunca, nel comune di Sessa Aurunca, in seguito alle richieste di soccorso ricevute per uno scoppio, causato da una probabile fuga di gas, avvenuto all’interno di una masseria adiacente ad una azienda bufalina, con tre persone rimaste coinvolte nell’esplosione. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco, dopo essersi accertati che le persone ferite erano state già trasportate in ospedale e che all’interno dell’edificio non ci fosse più nessuno, hanno provveduto a spegnere l’incendio che si era sviluppato dopo l’esplosione. Le operazioni di soccorso sono in corso ed i Vigili del Fuoco stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’edificio parzialmente crollato in seguito alla deflagrazione.