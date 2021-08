LE FOTO. Fumo dal vano motore, auto in fiamme. Choc per una coppia di fidanzati

DRAGONI – Auto in fiamme in via Sambuco nella frazione di Maiorano di Monte, a Dragoni. Attimi di terrore sono stati vissuti da una coppia di fidanzati. La vettura durante la marcia si è spenta ed è stato allora che il conducente è sceso per vedere cosa stesse accadendo. Notato del fumo uscire dal vano motore ha appena fatto in tempo ad invitare la ragazza a lasciare l’auto che il mezzo è stato inghiottito da un rogo. Le fiamme hanno avvolto anche le sterpaglie a ciglio strada ed in pochissimo tempo l’incendio ha assunto dimensioni preoccupanti. Allertato il 115, una squadra del distaccamento di Piedimonte Matese ha provveduto a spegnere il rogo. Sul posto una pattuglia di carabinieri di Ruviano.