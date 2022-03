LE FOTO. Furgone finisce in una scarpata: feriti estratti dalle lamiere

SESSA AURUNCA – Questo pomeriggio verso le ore 17:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Mondragone è intervenuta sulla SS Domiziana al Km 9 nel comune di Sessa Aurunca per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un furgone cassonato che, per cause da accertare, uscendo fuori strada da solo si è ribaltato, per poi tornare in posizione corretta, finendo la sua corsa nella scarpata adiacente la strada, con i suoi due occupanti bloccati all’interno della cabina. I Vigili del Fuoco ,dopo aver aperto una delle porte con attrezzatura da taglio, hanno estratto i due feriti, due uomini, affidandoli alle cure del 118 presente sul posto con due ambulanze per il trasporto negli ospedali di Sessa Aurunca e Pineta Grande. Successivamente hanno messo in sicurezza il veicolo per la successiva rimozione.