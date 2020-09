LE FOTO. Grande incendio in zona ponte Margherita: ex discarica in fiamme 12 Settembre 2020 - 19:22

ALIFE – Un considerevole incendio si è sviluppato lungo la ex statale 158, tra Alife e Dragoni, nei pressi del ponte Margherita. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Ad andare alle fiamme è stata una grande discarica dismessa piena di rifiuti: plastica, materiale ferroso, elettrodomestici vecchi.

Ingente il danno ambientale.