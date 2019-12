LE FOTO. I DANNI DEL MALTEMPO. Allagato il ristorante “Il Vecchio Mulino”, le strade sommerse

BELLONA – È ormai chiaro che tutta la zona intorno al comprensorio Capuano, fino ad arrivare all’Alto Casertano, sia al centro di una domenica terribile, causata delle piogge. A Triflisco, frazione di Bellona, un grosso albero è caduto in mezzo alla strada. Tanto lo spavento ma nessuno è rimasto ferito, poiché fortunatamente non c’erano persone a transitare.

Il maltempo ha creato disagi anche ai locali commerciali, come il ristorante “Il vecchio Mulino da Tonino”, ristorante allagato così come alcune parti la struttura dell’ acquapark di Triflisco.