LE FOTO. Incendio minaccia le abitazioni, duro monito del sindaco

CASTEL MORRONE – Un vasto incendio ha distrutto parte della vegetazione a pochi passi dalla frazione Sopra Monte di Castel Morrone. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio arrivato a pochi metri dalle abitazioni. Duro monito del sindaco, Gianfranco Della Valle, dalla sua pagina social: ”

Le conseguenze per l’equilibrio naturale del nostro ambiente e quindi del nostro territorio sono gravissime a seguito del propagarsi di un incendio così come lunghi i tempi per il riassetto dell’ecosistema forestale.

In caso di piogge intense inoltre, lo scivolamento dello strato di terreno superficiale delle aree percorse dal fuoco aumentano il rischio idrogeologico.

Vi è da dire che più delle volte un incendio si sviluppa per causa umana.

Qualunque sia la causa, è innegabile che il fenomeno incendi rimane una piaga ambientale e sociale che ogni anno si ripresenta dappertutto motivo per cui la legge ha previsto già da tempo l’arresto per coloro i quali commettono tale tipo di reato.

Anche oggi ho potuto apprezzare personalmente l’operato delle forze dell’ordine prontamente intervenute alle quali va il nostro ringraziamento ed alle quali ho esposto l’accaduto auspicando che le loro indagini possano colpire nel segno.