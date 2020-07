LE FOTO. Intere cantine sversate nelle campagne di MARCIANISE: mobili, materiale edile televisori, frigoriferi, pneumatici, addirittura PAGELLINE E FOTOGRAFIE. La denuncia di FIDO AMICO MIO

MARCIANISE – Pubblichiamo la denuncia dell’associazione Fido Amico Mio, sposata da Alessandro Tartaglione:

🛑 Siamo Terra di Nessuno‼️‼️

Faccio mia la denuncia dell’Associazione Fido Amico Mio che ieri ha trovato questa situazione nei terreni in cui vorrebbe realizzare una struttura all’avanguardia per l’accoglienza di cani randagi. Intere cantine, ma non solo, prima svuotate e poi scaricate nelle campagne di #Marcianise in località “Castegna” in una stradina chiusa al traffico (nei pressi dell’ex azienda agricola Visocchi), traversa della Strada Statale 335 che va verso Ponteaselice. Mobili, ceramiche, giocattoli, materiale edile di risulta, sedili d’auto, porte, televisori, frigoriferi, pneumatici, lamiere, pezzi di automobili, persino fotografie.

Nella “Terra di Nessuno” si scaricano quotidianamente, indisturbati, rifiuti di ogni genere su terreni pubblici e privati in cambio di pochi soldi. Un sistema di smaltimento illegale a cui si affidano persone senza scrupolo, anche tante famiglie, che svuotano appartamenti e cantine ai danni della salute dei marcianisani, oltre a deturpare il paesaggio agricolo. Dalle fotografie ritrovate tra i rifiuti si evince che i proprietari di almeno una parte dei rifiuti scaricati sono dell’hinterland napoletano, precisamente di Marano di Napoli. L’associazione ha provveduto a segnalare lo scempio ambientale alla locale Polizia Municipale. L’esasperazione degli attivisti animalisti si aggiunge a quella degli agricoltori proprietari o affittuari dei terreni coltivati dell’area che devono subire, oltre al danno degli sversamenti, anche la beffa del non funzionamento della videosorveglianza.