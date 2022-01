LE FOTO. La Befana dei Vigili del Fuoco arriva nel reparto dei pediatria dell’ospedale di CASERTA

CASERTA – Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta si sono recati presso il reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta insieme al Club “4×4 Adventure di Caserta” e al gruppo “Fujenti della Madonna dell’arco C.A.F.A. di Aversa” per festeggiare l’Epifania e portare un sorriso a tutti i piccoli degenti presenti nel reparto di pediatria dell’ospedale. I Vigili del fuoco, una volta raggiunta una finestra del reparto con l’autoscala, hanno consegnato le calze e i doni offerti dalle associazioni intervenute al personale dell’ospedale che li ha distribuiti ai bambini euforici per la sorpresa. Successivamente i Vigili del Fuoco si sono recati presso “l’hospice Nicola Falde” di Santa Maria Capua Vetere, struttura specializzata in cure palliative e terapia del dolore, per consegnare anche qui dei doni agli ospiti presenti in questa struttura. La vicinanza ai bambini che soffrono da sempre contraddistingue il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che con piccoli gesti cerca di regalare attimi di gioia anche in questo periodo difficile.