LE FOTO. L’addio alle vittime dell’incidente della Casilina. Palloncini e striscioni per Luigi, Matteo, Carlo e Claudio

MIGNANO MONTE LUNGO – Bandiera del comune di Mignano Monte Lungo a mezz’asta, listate a lutto e una folla commossa hanno reso l’ultimo saluto a Claudio Amato, il 52enne vittima dello schianto della Casilina. Cerimonie d’addio anche per Luigi Franzese, Matteo Simone e Carlo Romanelli, i tre giovani coinvolti nel drammatico incidente.

Ad attendere i feretri dei ragazzi c’erano anche palloncini bianchi con i loro nomi che sono stati liberati in cielo. Mignano è una comunità sconvolta dal dolore.

Ecco il messaggio apparso sulla pagina dell’ente: “L’unico modo che abbiamo per reagire a questa terribile tragedia è onorare la memoria di chi abbiamo amato e far sì che continui a vivere nei nostri ricordi. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e della città di Mignano Monte Lungo esprimiamo la nostra vicinanza alle famiglie per la prematura scomparsa dei nostri concittadini Carlo, Claudio, Luigi e Matteo che nella notte del 3 Aprile hanno perso la vita. La loro scomparsa rappresenta per tutti una grave e dolorosa perdita che lascia un profondo vuoto nei cuori di ognuno di noi. Profondamente addolorati ci uniamo nel dolore e nella preghiera.

Ciao Carlo, Claudio, Luigi e Matteo da tutti noi!