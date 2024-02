LE FOTO. LADRI IN AZIONE. Saccheggiato negozio di abiti griffati

Hanno poi cercato di …

CASTEL VOLTURNO – Amara sorpresa, questa mattina, per una coppia di coniugi, imprenditori, di Castel Volturno. La loro attività di abbigliamento per bambini è finita nel mirino di una banda di 6 persone che questa notte alle 3,30 circa con volto travisato e a bordo di una Audi station wagon A6 con una spaccata hanno razziato lo store e portato via gran parte della merce griffata.

A metterli in fuga l’allarme. Hanno quindi cercato di entrare in un bar-tabacchi distante qualche metro ma hanno desistito per la presenza dell’allarme. Si sono poi recati a Baia Verde e lì hanno preso di mira un alimentari danneggiando la vetrata d’ingresso.