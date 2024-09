LE FOTO. Ladri rubano le portiere dell’auto parcheggiata sotto casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Danni importanti quelli subiti dai proprietari di una vettura parcheggiata come sempre, sotto casa, in via della Valle, a Santa Maria Capua Vetere.

Una giovane coppia che stava per andare a lavoro è stata derubata di diversi pezzi della propria auto. I ladri hanno smontato e hanno portato via entrambe le porte e le luci interne. La situazione nella zona di via della Valle sembra preoccupante in considerazione che proprio due mesi fa sempre la coppia è stata derubata in casa in pieno giorno.

