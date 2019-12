PARETE – Malviventi scatenati a pochi giorni dal Natale. Due calciatori del Parete, società che milita in prima categoria, dopo l’allenamento nello stadio Don Basco, si sono ritrovati con i finestrini delle auto distrutti. I balordi hanno danneggiato anche altre vetture parcheggiate lungo via Pezone: dopo i danni, hanno anche portato via quanto lasciato nelle vetture. Non è il primo episodio di questo tipo registrato in zona.