LE FOTO LIVE. CASERTA set della terza stagione de “L’Amica Geniale”

CASERTA – A Caserta, in via Daniele, sono in corso le riprese (e proseguiranno in città fino al 19 luglio) della terza serie de “L’amica Geniale”. Come si vede dalle foto che pubblichiamo, il set è operativo con le necessarie attrezzature. Previsto infatti un divieto di sosta, in quella via, tra i civici 6 e 26 mentre oggi e domani e il 16-17 luglio sarà anche impossibile sostare sugli stalli a pagamento tra i civici 338 e 342, dalle 6 alle 20 sempre lungo via Daniele.

La terza serie, ha fatto sapere la RAI, sarà composta da otto episodi che saranno trasmessi in quattro serate. Il registra è Daniele Lucchetti. Questa stagione in lavorazione è tratta dal terzo libro di Elena Ferrante.