MADDALONI – Un incidente è avvenuto poco fa in via Libertà a Maddaloni, a pochi passi dalla Cementir. Due le auto coinvolte: una Renault Scenic Xmod, di colore nero, e una Toyota Yaris, grigio chiaro. Sembrerebbero non esserci feriti, ma solo tanta paura per gli automobilisti. Si registrano rallentamenti alla circolazione.