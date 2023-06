LE FOTO MARCIANISE. Incredibile incidente nella notte, ragazza cade con l’auto in un cantiere profondo diversi metri. Miracolosamente illesa

Una serie di fortuiti avvenimenti che le hanno risparmiato la vita e l’intervento di un residente che l’ha portata in salvo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco

MARCIANISE – Una giovane ragazza di Marcianise, poco più che 20enne, è uscita indenne da un incidente che poteva costarle la vita.

Una serie di fortuiti avvenimenti ha concorso alla sua salvezza. Per chi ha fede, si è trattato di un miracolo. Erano da poco passate le una di ieri notte quando la ragazza, che percorreva via Santella in direzione via Francesco Evangelista, ha perso il controllo della sua automobile. Era sola.

Per motivi ancora in corso di accertamento (ha affermato di aver sterzato repentinamente per evitare un gatto) la giovane ha di fatto attraversato la strada in diagonale, impattando violentemente contro un segnale stradale – che si è piegato – ed è salita sul marciapiedi, oltre il quale ad aspettarla c’era il vuoto.

Proprio lì, infatti, dietro la recinzione bianca e rossa tipica dei lavori in corso, da qualche mese è stato aperto un cantiere. Lo scavo è profondo diversi metri e, come si vede dalle foto, costellato di ferri d’armatura.

I fortuiti avvenimenti che hanno concorso alla sua salvezza, o miracolo che dir si voglia, hanno voluto innanzitutto che l’auto non precipitasse su questi ferri, rimasti distanti pochi centimetri. Ma la principale fortuna è stata che l’automobile abbia arrestato la sua caduta sul fianco passeggero, per cui la ragazza – nonostante l’apertura dell’airbag – è riuscita ad uscire dal finestrino del lato guidatore in autonomia, sedendosi sulla vettura.

“Aiuto! Aiutatemi!” ha cominciato ad urlare nel silenzio della notte, attirando innanzitutto l’attenzione di alcuni cani che dormivano nelle abitazioni di via Renato Dulbecco, traversa di via Santella, sulla quale il cantiere insiste.

Il guaire dei cani ha destato dal sonno i loro padroni e altri residenti della strada, che non riuscivano a capire da dove provenisse la richiesta di aiuto.

È servito qualche minuto per determinare dove si trovasse la giovane. Quando si sono precipitati in fondo alla strada, l’hanno trovata seduta sull’auto, dalla quale cominciava a uscire del fumo.

La giovane era in evidente stato di shock e chiedeva di poter recuperare il suo cellulare per avvisare la madre.

Sul posto, nel frattempo, era arrivata un’ambulanza, ma i sanitari del 118 non riuscivano ad intervenire data l’impossibilità apparente (va considerato anche il buio) di raggiungere la giovane che si trovava a molti metri di profondità su un’auto che sembrava in procinto di prendere fuoco.

È stato un residente di via Dulbecco a prendere in mano la situazione e scendere nel fossato per recuperare la ragazza. L’uomo, forte della sua esperienza trentennale nel campo dell’edilizia (anche questo, se vogliamo, coincidenza fortuita), ha individuato il percorso che gli ha permesso di scendere nel cantiere e portare in salvo la ragazza.

Pochi minuti dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono poi giunti, trafelati, i fratelli della giovane, che hanno avvertito un malore alla vista dell’auto nella scarpata.

Uno dei due è svenuto e per lui si è reso necessario l’intervento di una seconda ambulanza. Erano entrambi convinti che la loro sorella si trovasse ancora all’interno dell’auto, mentre la ragazza era stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto anche i Carabinieri. Le operazioni di recupero dell’automobile sono andate avanti per tutta la notte.