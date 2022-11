LE FOTO. MARCIANISE. Schianto tra due auto: chiuso il ponte

Sul posto ambulanza, vigili e polizia

MARCIANISE – Incidente, questa mattina poco dopo le ore 10, sul ponte che collega viale Carlo III con viale Europa a Marcianise. Un’automobilista alla guida della sua auto, per cause ancora in fase di accertamento, ne ha perso il controllo colpendo un’altra vettura in transito. Il botto è stato molto violento. Ad avere la peggio è stato un giovane il quale è stato trasportato al locale nosocomio e affidato alle cure dei medici. Sul posto la polizia del locale commissariato, gli agenti della municipale e un’ambulanza. Il ponte è stato anche chiuso momentaneamente per permettere i soccorsi.