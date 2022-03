LE FOTO. MONDRAGONE. Emanuele a soli 10 anni conquista il Titolo di campione di box ai campionati giovanili

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un’altra Stella splende nel firmamento dello sport mondragonese. Emanuele Savarese di appena 10 anni conquista nel pugilato, categoria cangurini, il titolo italiano ai campionati di Coppa Italia giovanile che si sono tenuti il 5 e 6 Marzo scorso a Chianciano Terme. Più di 150 i partecipanti tra atleti, maestri e accompagnatori provenienti da tutta Italia. La squadra Campana a due anni dall’ultimo podio al latina del 2019 poco prima del blocco delle gare a causa della pandemia, anche questa volta non ha fallito, per la gioia dei maestri e accompagnatori Savarese Antonio della Rodari Boxe di Mondragone , Filippo Biffone delle Fiamme Oro Caserta e Marco Pecoraro dell’Apollo Boxe. Tutti gli atleti in gara nelle varie categorie cuccioli, cangurini ,canguri e allievi hanno dato il massimo e la super ciliegina sulla torta è stata la vittoria di Emanuele, in coppia con Biffone Pasquale, entrambi del gruppo sportivo Fiamme ORO Caserta. Buon sangue non mente visto che Emanuele è il fratello del noto campione italiano della nazionale azzurra che ha più volte dato lustro alla città di Mondragone, onorando la maglia azzurra con le sue vittorie come accaduto a Milano nei giorni scorsi. Otto anni di grandi successi per il team Savarese che punta sempre più in alto avendo all’attivo atleti talentuosi che sacrificano parte della loro vita per amore dello sport.